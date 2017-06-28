Совет Федерации в среду одобрил закон о создании в России реестра чиновников и сотрудников правоохранительных структур, которые были уволены за коррупционные правонарушения.

Реестр должностных лиц, уволенных в связи с утратой доверия, поможет кадровым службам госорганов проверять информацию о соблюдении претендентом на тот или иной пост требований законодательства о противодействии коррупции и этических норм.

Реестр коррупционеров будет размещаться в государственной информационной системе в области госслужбы в интернете. Он вступит в силу 1 января 2018 года.