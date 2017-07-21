Спекулировать на проблеме коррупции в политических целях нельзя, заявил в пятницу российский лидер Владимир Путин.

«Нельзя спекулировать на проблеме коррупции», — сказал он, общаясь с молодежью в рамках проекта «Недетский разговор».

По словам Путина, проблема коррупции по умолчанию присуща странам с переходной экономикой, но для борьбы с ней нужно предлагать решения, а не только критиковать.

«Мало кричать «Держи вора!», надо еще самому не воровать», — добавил Путин в ответ на просьбу из зала оценить деятельность «разных оппозиционных личностей».