Сенат США откладывает слушания по назначению посла в России Джона Хантсмана, из-за чего диппредставительства двух стран не могут полноценно функционировать. Москва из-за этого не может направить в Вашингтон преемника Сергея Кисляка, замминистра иностранных дел Анатолия Антонова. Об этом «Известиям» сообщили информированные источники в российских дипломатических кругах. По словам собеседников, в случае одновременной замены глав дипмиссий они вступают в должность практически синхронно. Между тем в Госдепартаменте заявили, что ждут назначения, однако конкретные сроки зависят от законодательной власти. При этом точная дата слушаний по кандидатуре Хантсмана пока так и не известна. В посольстве США в Москве «Известиям» также сказали, что не располагают конкретной информацией, так как сенат никого ни о чем не уведомляет. На Капитолийском холме оперативный комментарий не предоставили.

Международный комитет сената намеренно задерживает слушания по назначению нового посла в Москве, заявили «Известиям» российские дипломатические источники, добавив, что это сильно осложняет работу дипмиссии, тем более в условиях «сложных отношений». Напомним: президент Дональд Трамп выдвинул бывшего губернатора штата Юта и посла в Сингапуре и Китае на пост посла США в России.

На Капитолийском холме уже одобрили кандидатуры послов в таких странах, как Сан-Марино, Сингапур. Американские послы в Японии, Китае, Великобритании, Франции, Канаде, Израиле, Италии, Португалии и Ватикане также уже назначены. Комитет по международным делам Сената заседает несколько раз в неделю, но так и не провел слушания по поводу нового посла в Москве.

В Госдепартаменте США «Известиям» заявили, что сами ждут решения сената о назначении главы дипмисси в РФ, однако повлиять на это никак не могут.

— [Джон] Хантсман был номинирован президентом на должность посла США в России. Он еще не прошел слушания в сенате. Мы не знаем сроков [слушаний] и не можем предсказать их, — отметили в пресс-службе Государственного департамента.

В США процедура назначения руководителей посольств подразумевает, что сперва кандидата на должность выдвигает глава Белого дома, а затем одобряет парламент. После этого дипломат получает агреман (согласие) от правительства страны, в которой собирается работать. Затем глава дипмиссии вручает верительную грамоту главе государства пребывания. Затягивание слушаний в американском парламенте осложняет все последующие этапы не только в отношении будущего посла США в Москве, но и его российского визави — согласно дипломатической практике, всё должно происходить одновременно.

В посольстве США в Москве «Известиям» сообщили, что не знают ориентировочной даты прибытия нового главы дипмиссии.

— Мы не знаем время приезда нового посла, так как это зависит от решения законодательной власти (сената. — «Известия»), а не исполнительной, — сказала в разговоре с «Известиями» пресс-секретарь дипмиссии США в России Мария Олсен.

В комитете по международным делам сената сроки слушаний по поводу назначения Джона Хантсмана комментировать отказались. На официальном сайте верхней палаты парламента указано, что ближайшие слушания пройдут 26 июля и будут посвящены назначению дипломатов в Эфиопию, Сьерра-Леоне и Алжир.

Напомним, что еще в середине мая замминистра иностранных дел РФ Анатолий Антонов был утвержден в качестве нового посла России в США. Как ранее писали «Известия», посол Сергей Кисляк покинул Вашингтон 22 июля.

Таким образом, из-за действий сената складывается ситуация, когда посол США в Москве Джон Теффт, уже заявивший о своем отъезде, ждет замены, а российский посол Сергей Кисляк уже покинул Вашингтон, но его преемник не может приступить к своим обязанностям.

По мнению экс-замгенсекретаря ООН и экс-замминистра иностранных дел Сергея Орджоникидзе, затягивание слушаний замораживает начало полноценной работы дипмиссии при новой администрации в Вашингтоне.

— Сенат искусственно пытается затормозить контакты между Москвой и Вашингтоном хотя бы на время. Нынешний состав международного комитета верхней палаты сената настроен крайне антироссийски. Не исключаю, что своими действиями они пытаются навредить и Дональду Трампу. Работа дипведомства без посла сильно осложняется . Главы дипмиссий нужны для того, чтобы обсуждать вопросы в перманентном формате, — сказал дипломат «Известиям».

Вместе с тем он выразил уверенность, что, несмотря на действия сенатского комитета, назначение новых послов рано или поздно состоится, остановить это никому не под силу.