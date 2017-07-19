Экс-посол Соединенных Штатов в России Майкл Макфол поздравил своего коллегу, американского дипломата Джона Хантсмана с назначением на пост главы дипмиссии США в России.

«Мои поздравления, Джон Хантсман, с вашей номинацией. Я любил эту работу. Надеюсь, вам она тоже понравится», — опубликовал Макфол поздравление в своем микроблоге в Twitter.

Congratulations @JonHuntsman on your nomination. I loved the job. Hope you will too. — Michael McFaul (@McFaul) July 19, 2017

Как сообщает «Газета.ру», 19 июля стало известно о том, что американский президент Дональд Трамп назначил Джона Хантсмана послом в России.