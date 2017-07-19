Макфол поздравил Хантсмана с назначением на пост посла США в России
Экс-посол Соединенных Штатов в России Майкл Макфол поздравил своего коллегу, американского дипломата Джона Хантсмана с назначением на пост главы дипмиссии США в России.
«Мои поздравления, Джон Хантсман, с вашей номинацией. Я любил эту работу. Надеюсь, вам она тоже понравится», — опубликовал Макфол поздравление в своем микроблоге в Twitter.
Как сообщает «Газета.ру», 19 июля стало известно о том, что американский президент Дональд Трамп назначил Джона Хантсмана послом в России.