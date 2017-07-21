Американский лидер Дональд Трамп отправил на рассмотрение сената конгресса США кандидатуру Джона Хантсмана. Ранее он был выдвинут на пост посла в Москве.

Об этом сообщила в четверг пресс-служба Белого дома. 57-летний Хантсман, ранее занимавший пост губернатора американского штата Юта, владеет китайским языком, воспитывает семерых детей.

Во время его губернаторского срока Юта вошла в тройку лучших штатов по условиям ведения бизнеса, ее бюджет вырос с 16,7 до 22,8 млн долларов.