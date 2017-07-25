Вооруженные силы Украины провели испытание новых образцов вооружения и воинской техники. Об этом сказано на сайте Совета национальной безопасности и обороны страны.

«На Гончаровском полигоне вооруженные силы Украины при участии секретаря СНБО Украины Александра Турчинова состоялись испытания новых образцов вооружения и военной техники, разработанных предприятиями украинского военно-промышленного комплекса», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все образцы были разработаны украинскими предприятиями военно-промышленного комплекса. Так, были испытаны 120-миллиметровый и 60-миллиметровый минометы, беспилотный авиационный комплекс «Горлица» и модернизованное беспилотное транспортное средство «Фантом-2», которое оснащено ракетой.