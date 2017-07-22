Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин заявил, что разведка самопровозглашенной республики обнаружила артиллерийские системы крупного калибра ВСУ у линии соприкосновения.

По его словам, в район населенного пункта Очеретино в 17 км до линии соприкосновения прибыло двенадцать 152-миллиметровых пушек «Гиацинт-Б», передает «РИА Новости».

Кроме того, в населенный пункт Светлодарск в 6 км от линии разграничения прибыли 30 человек подразделения «Азов».