Пресс-служба компании «Вода Донбасса» сообщила о том, что Донецкая фильтровальная станция была вынуждена остановить работу из-за обстрелов со стороны украинских силовиков.

«Около 19:30 работа Донецкой фильтровальной станции была остановлена, вблизи объекта повреждены линии электропередачи», — говорится в сообщении компании, которое приводит «Федеральное агентство новостей».

В результате случившегося в городе ограничен объем подачи воды. Экстренные службы выехали на место порыва линий электропередачи для ремонта.