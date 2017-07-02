Ремонтно-восстановительные работы на Донецкой фильтровальной станции начнутся в воскресенье, если Вооруженные силы Украины будут соблюдать режим прекращения огня. Об этом заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин;

"Работы начнутся в том случае, если украинская сторона сдержит свое слово о предоставлении гарантий безопасности для ремонтно-восстановительных бригад и полном соблюдении режима прекращения огня", - сказал представитель Минобороны ДНР

Ранее в субботу Донецкая фильтровальная станция была обесточена в результате обстрела со стороны украинских силовиков. Станция обеспечивала водой обе стороны фронта.