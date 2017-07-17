В результате обстрела со стороны украинской армии по поселку Старомихайловка Кировского района на западе Донецка погибла жительница поселка, также ранения получили два жителя поселка.

ВСУ нанесли удар по населенному пункту с направления города Красногоровка, подконтрольного украинской армии, в 16:30. Под обстрелом погибла 54-летняя женщина.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», также обстрелу подвергся населенный пункт Безыменное на юге Донецкой народной республики.

В оперативном командовании ДНР рассказали, что обстрел из минометов калибром 120 мм был произведен примерно в 19:00.