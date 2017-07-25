Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила создать экологический кодекс и принять ряд поправок о праве на благоприятную окружающую среду.

«Мы считаем, что назрела необходимость все разрозненные нормативные акты объединить в экологический кодекс. Эта тема неоднократно поднималась учеными, но, к сожалению, она так и не решена, и в этом море нормативных актов сориентироваться крайне сложно», — заявила омбудсмен на координационном совете уполномоченных по правам человека, посвященном проблемам защиты экологических прав.

Также Москалькова отметила необходимость разработки проекта о защите зеленых насаждений в городах России, с учетом опыта Москвы и Санкт-Петербурга, предусматривающего сохранение дикорастущих растений в городах.

Помимо этого, омбудсмен предлагает внести изменение в Градостроительный кодекс РФ. Поправки должны будут запретить разработку и принятие правил землепользования без генерального плана.

Кроме того, Москалькова считает необходимым разработать законодательную базу об экологических и санитарных правонарушениях, которая будет предусматривать правовые и экономические возможности возмещения вреда здоровью из-за неблагоприятных экоусловий.