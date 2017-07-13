Татьяна Москалькова направила в Мосгорсуд ходатайство об освобождении осужденного инвалида-колясочника Антона Мамаева, а также попросила ФСИН РФ ускорить проведение его медосвидетельствования. Об этом сообщается на сайте омбудсмена.

Накануне уполномоченный по правам человека в РФ посетила осужденного за вооруженный разбой инвалида I группы Антона Мамаева в больнице, сообщает «Ридус». Молодой человек находится под постоянным присмотром врачей и получает всю необходимую помощь.

«Хочу особо отметить бодрость и стойкость духа Антона. Несмотря на сложившуюся ситуацию, он не унывает и верит в справедливость», - заявила Москалькова.

Она также направила в Мосгорсуд ходатайство о об освобождении Мамаева от дальнейшего отбывания наказания из-за тяжелой болезни, сообщает «РИА Новости». По ее словам, его заболевание входит в перечень препятствующих отбыванию наказания. Кроме того, омбудсмен пообещала сделать все от нее зависящееся, чтобы эта сложная ситуация разрешилась как можно быстрее. Ранее сообщалось, что 28-летний Мамаев был признан виновным в вооруженном разбое по делу о похищении мотороллера. Инвалид, у которого полностью атрофированы мышцы, был приговорен к 4,5 годам лишения свободы и отправлен в СИЗО «Матросская тишина» сразу после оглашения приговора. Правозащитники сумели добиться перевода своего подзащитного в больницу, поскольку в изоляторе нет медперсонала, способного оказывать инвалиду регулярную помощь.