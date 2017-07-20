СК РФ установил личности двух человек из списка «Новой газеты» с якобы преследуемыми в Чечне представителями ЛГБТ-сообщества, оба живы, здоровы и отрицают свою связь с сообществом представителей нетрадиционной сексуальной ориентации, заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

Омбудсмен заявила, что издание ранее направило ей по ее запросу список «преследуемых» представителей ЛГБТ-сообщества. Затем Москалькова передала список в СК и запросила ведомство дать ответ по фамилиям из списка. Речь шла о 24 людях, при этом никаких данных, кроме фамилии и инициалов, указано не было.

Москалькова заявила, что позднее получила от СК ответ, основанный на анализе данных о личностях этих людей, ведомство сообщило, что смогло найти двоих из них и допросить их.

«Они живы-здоровы, не имеют отношения к гомосексуализму, претензий никаких не имеют», — сказала омбудсмен.

Вместе с тем она заявила, что СК просит дать ему больше времени на поиск остальных, так как «Новая газета» не смогла привести никаких данных, кроме фамилий и инициалов, что затрудняет поиск.

Напомним, прокуратура и правоохранительные органы Чечни проводят проверки после публикации в «Новой газете» о якобы имеющих место преследованиях в республике людей нетрадиционной сексуальной ориентации.

Проверки проходят, несмотря на то что ранее глава республики Рамзан Кадыров заявил об отсутствии у него какой-либо информации по этой теме и том, что «подобное явление не характерно для чеченского народа».

Совет при главе Чечни по развитию гражданского общества и правам человека ранее отмечал, что не нашел даже косвенных подтверждений материалов статьи о преследовании гомосексуалистов.