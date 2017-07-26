Хоккейную Россию сотряс допинговый скандал, который может оказаться самым громким за всю историю этого вида спорта в нашей стране. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила о том, что допинг-проба одной из главных звезд отечественного чемпионата — нападающего Даниса Зарипова дала положительный результат.

Проба была взята у 36-летнего игрока в январе нынешнего года после матча ЦСКА с магнитогорским «Металлургом», за который в то время играл хоккеист, в регулярном чемпионате КХЛ. В пробе обнаружили псевдоэфедрин, вещество, снижающее потребность в сне и повышающее концентрацию внимания, а также гидрохлортиазид, маскирующий наличие запрещенной субстанции.

— Очень загадочная ситуация, в которой еще надо очень хорошо разобраться, — заявил «Известиям» двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников. — Берут анализ зимой, молчат полгода и теперь сообщают всему миру, что Зарипов попался на запрещенном препарате. При этом найденное вещество является не допингом в классическом понимании этого слова. Это не стероид, не препарат, который используется для повышения выносливости, в применении которого спортсменом есть логика. У Даниса нашли вещество, предназначенное для снижения потребности в сне и улучшения концентрации внимания. Но уже много лет мы смотрим за игрой Зарипова и видим, что проблем с концентрацией у него нет? Тогда зачем ему искусственным путем ее повышать? Или он за счет этого препарата всю карьеру играет? Принимает его в течение 20 лет? Что же его тогда раньше не поймали? Он ведь играл на Олимпиаде, нескольких чемпионатах мира — возможностей попасться было много. Очень много странностей в этой истории.

Примечательно, что нынешним летом «Магнитка» вела затяжные переговоры о продлении контракта со своим лидером, лучшим бомбардиром минувшего Кубка Гагарина, в итоге вернувшимся в казанский «Ак Барс», за который выступал в 2001–2013 годах и стал звездной национального масштаба. Клуб из столицы Татарстана уже сообщил, что подписанный двухлетний контракт с форвардом еще не вступил в законную силу, но публично гарантировал поддержку спортсмену при подаче им апелляции на решение Международной федерации хоккея (ИИХФ). Аналогичное обещание дало и руководство «Металлурга».

— Разумеется, с допингом бороться надо, и не случайно наши власти, начиная с президента страны, проводят серьезную законодательную работу для искоренения этого зла, — продолжил Александр Кожевников. — Но здесь опасно подменять понятия. В условиях, когда запрещенными могут быть препараты для лечения насморка, можно так запутать всю антидопинговую систему, что доверия к ней не будет вообще. И всё будет зависеть исключительно от трактовки того или иного случая, а не от реальной вины спортсмена.

Данис Зарипов является рекордсменом страны по числу выигранных Кубков Гагарина. На его счету их четыре — по два с «Ак Барсом» (2009, 2010) и «Металлургом» (2014, 2016). Также форвард выигрывал с казанским клубом чемпионат России в 2006 году.

— Иначе как шоком не могу назвать свое состояние, когда узнал новость про дисквалификацию Зарипова, — заявил «Известиям» главный тренер екатеринбургского «Автомобилиста» Владимир Крикунов. — Я работал с Данисом в «Ак Барсе» и сборной России, при мне он стал регулярно играть за национальную команду и впервые поехал на крупный турнир — чемпионат мира 2006 года. Уже тогда Зарипов выделялся высокой ответственностью и профессиональным отношением к делу, включая вопросы собственного здоровья, физической формы, питания. Уверен, другие тренеры, работавшие с ним, скажут то же самое. В голове не укладывается, что он мог намеренно нарушить антидопинговые правила. Тем более с его опытом выступления на чемпионатах мира и Олимпийских играх, где процедуры допинг-контроля очень жесткие, но у Даниса никогда не выявляли нарушения.

Данис Зарипов трижды становился чемпионом мира (2008, 2009, 2014) в составе сборной России. По разу выигрывал серебро ЧМ (2015) и бронзу (2007). В 2010 году участвовал в Олимпиаде в Ванкувере.

— Надеюсь, что произошла ошибка, — продолжил Владимир Крикунов. — Во всяком случае, если Данис уверенно говорит, что ничего подобного не принимал, ему надо до конца бороться за свою репутацию, идти в суды, нанимать сильных юристов. Бывают ситуации, когда или врач недобросовестно подходит к вопросу рекомендаций спортсменам тех или иных медицинских препаратов или сама медицинская служба оказывается жертвой производителей лекарств, утаивающих от своих клиентов часть состава производимых веществ. У меня в практике был такой случай в сборной Белоруссии на Олимпиаде-2002 в Солт-Лейк-Сити, когда после матча за третье место против России сдал положительный допинг-тест Василий Панков. Тут же наша федерация подала протест в швейцарский суд. Туда приехал наш врач, показавший лекарство швейцарского производства, которое выдавал Панкову. Выяснилось, что производители ввели туда это вещество, но не указали его наличие. Панкова очень быстро оправдали, и инцидент был исчерпан.

Одним из вариантов развития карьеры Зарипова на время отстранения рассматривается отъезд в Национальную хоккейную лигу (НХЛ), которая не учитывает запреты ИИХФ, пока хоккеист не нарушил правила в самом североамериканском чемпионате. Так, в 2014 году НХЛ проигнорировала скандал с партнером Александра Овечкина по «Вашингтон Кэпиталз» Никласом Бэкстремом, который во время сочинской Олимпиады из-за положительной допинг-пробы не смог помочь сборной Швеции в проигранном финальном матче против Канады.

— Американцы умеют отстаивать свои интересы не только в случае с Бэкстремом, — резюмировал Александр Кожевников. — Они умудрились найти лазейки даже в более очевидных случаях со своими гимнастками, выставив их больными и вынужденными принимать допинг. Хотя непонятно, зачем этим спортсменам вообще выступать при таком состоянии здоровья. История с Зариповым будет серьезным тестом для всех нас по части отстаивания своих спортсменов. Этот скандал очень смахивает на спланированную акцию против одной из главных звезд КХЛ.

Помимо Зарипова, ИИХФ сообщила еще о двух положительных тестах игроков КХЛ в прошедшем сезоне. Речь идет о защитнике загребского «Медвешчака» Дереке Смите (в его пробе обнаружен препарат класса S6.а — стимуляторы) и защитнике владивостокского «Адмирала» Андрее Коневе (препарат класса S6.b — стимуляторы). Зарипов дисквалифицирован до 22 мая 2019 года, Смит — до 2 сентября 2018 года, Конев — до 19 ноября 2017 года.

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