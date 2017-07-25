Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» собирается расторгнуть контракт с форвардом Данисом Зариповым. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей».

Такое решение может быть принято в связи с допинговым скандалом вокруг Зарипова. 21 июня Международная федерация хоккея сообщила о положительных допинг-пробах хоккеиста за сезон-2016/17 и дисквалифицировала россиянина на два года.

Источник агентства сообщил, что в контракте Зарипова с «Ак Барсом» предусмотрена возможность расторжения договора за нарушение антидопинговых правил. При этом компенсация хоккеисту выплачиваться не будет.