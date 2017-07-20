Континентальная хоккейная лига (КХЛ) планирует существенно сократить зарплаты хоккеистов. Жесткий потолок зарплат будет введен после Олимпиады-2018.

В первую очередь, мера коснется молодых хоккеистов, сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на информированный источник.

Ранее КХЛ опубликовала потолок зарплат на ближайшие четыре сезона. В сезоне-2017/18 он составит составит 900 млн рублей, в 2018/19 — 850 млн, в 2019/20 — 800 млн и в 2020/21 — 600 млн.