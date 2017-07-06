Петербургский СКА в ближайшее время продлит контракт с хоккеистом Ильей Ковальчуком еще на один сезон. Об этом официальному представителю Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сообщил агент знаменитого форварда Джей Гроссман. Таким образом, летом 2017 года 34-летний спортсмен не уедет в НХЛ, не отпустившую игроков своих клубов на Олимпийские игры-2018, и получит шанс попасть в состав российской сборной на Играх в Пхенчхане.

— Ковальчук оказался перед серьезной дилеммой: или Олимпиада в Пхенчхане, или последний шанс зацепиться за НХЛ, — прокомментировал «Известиям» ситуацию экс-вратарь сборной СССР Александр Пашков, тренировавший звездного хоккеиста на заре его карьеры в московском «Спартаке». — С одной стороны, можно попробовать это совместить, отложив возвращение в Северную Америку на год. Но, судя по всему, Илья понимает, что в 2018-м у него уже не будет шансов на более достойный контракт в НХЛ. Он не один месяц всерьез рассматривал вариант отъезда в Северную Америку в это межсезонье. Поэтому и переговоры со СКА основательно застопорились, несмотря на явные усилия клуба сохранить его в составе.

Еще в июне наиболее вероятным сценарием продолжения карьеры Ильи Ковальчука считалось возвращение в НХЛ. Сейчас за океаном правами на него владеет «Нью-Джерси Дэвилз», который планировал подписать с россиянином контракт и впоследствии совершить обмен с одной из команд лиги. Однако никто из претендентов, среди которых были «Рейнджерс» и «Коламбус», не захотел рисковать и отдавать за форварда активы в виде сильных проспектов или драфт-пиков, которые очень бы пригодились «Девилз» в ближайшем будущем.

— Тот факт, что Илья остается в КХЛ, очень важен для российских любителей хоккея и клуба СКА, — сказал «Известиям» чемпион мира, финалист Кубка Стэнли Павел Буре. — Илья Ковальчук является лицом нашего хоккея, и болельщики смогут увидеть еще один сезон в исполнении этого выдающегося мастера. В СКА он также будет играть значительную роль. Ему по силам повторить результат предыдущего сезона и вновь стать одним из лучших бомбардиров Лиги. Что касается поездки на Олимпийские игры, то это сложный вопрос. Тут всё на усмотрение тренерского штаба.

По мнению Александра Пашкова, фигура Ильи Ковальчука может оказаться важной для сборной России в связи с отъездом в НХЛ ее основных игроков Вадима Шипачева и Евгения Дадонова (оба покинули СКА в нынешнее межсезонье). Из НХЛ петербургскому клубу пока удалось вернуть только форварда Сергея Калинина.

— Перед Олимпиадой у сборной России есть проблемы во всех линиях, — резюмировал собеседник «Известий». — Изначально казалось, что отсутствие игроков НХЛ в Пхенчхане снимет многие вопросы по части комплектования сборной. Но неожиданный, и, я даже сказал бы, спонтанный отъезд за океан ряда наших игроков, основанный в первую очередь на их личных интересах, поставил перспективы национальной команды в олимпийский сезон под большой вопрос.

Отметим, что в следующем году хоккеисту исполнится 35 лет и он станет в НХЛ неограниченно свободным агентом. Это означает, что он сможет подписать контракт с любым клубом лиги без разрешения «Нью-Джерси».

— Он сам должен решить, ехать ему в НХЛ или нет, — заключил Павел Буре. — 35 лет — это солидный возраст. Всё будет зависеть от желания Ильи вновь играть в условиях жесткой конкуренции. А также от состояния его здоровья

В НХЛ Илья Ковальчук провел 11 полноценных сезонов и удостоился множества индивидуальных призов. По итогам сезона-2003/04 Илья Ковальчук стал совладельцем «Морис Ришар Трофи» (вместе с Риком Нэшем и Джеромом Игинлой) как лучший бомбардир регулярного чемпионата. Также Илье принадлежит рекорд «Атланты Трэшерз» по количеству голов в одном сезоне (52). Трижды (в 2004, 2008 и 2009 годах) россиянин участвовал в Матче всех звезд. В конце 2009-го Ковальчук был включен во вторую пятерку символической сборной НХЛ первого десятилетия XXI века по версии официального сайта лиги. С командными наградами россиянину повезло гораздо меньше — в составе «Атланты» и «Нью-Джерси» форвард так и не выиграл Кубок Стэнли. При этом во время выступлений за сборную России Илья Ковальчук выиграл бронзу Олимпиады-2002 в Солт-Лэйк-Сити и два золота чемпионата мира (2008, 2009).

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