Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) будет приостановлен на время проведения Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на официальный сайт лиги, который представил календарь сезона-2017/18.

Команды проведут на первом этапе чемпионата по 56 матчей, и в расписании турнира предусмотрены официальные международные паузы на этапы Евротура в Финляндии, который пройдет с 7 по 11 ноября, и России - с 13 по 17 декабря. Приостановление чемпионата также планируется на период подготовки сборной России к Олимпиаде в Пхенчхане (24 января - 8 февраля) и период проведения самих Игр (9-25 февраля).

Отметим, что в опубликованном ранее календаре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на следующий сезон пауз на Игры-2018 не предусмотрено. Напомним, в апреле 2017 года руководство заокеанской лиги приняло решение, что игроки НХЛ не примут участие в зимней Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане.

НХЛ принимала участие во всех Олимпийских играх начиная с 1998 года. Ранее МОК оплачивал участие игроков НХЛ в Олимпийских играх, в том числе переезд, страховки и проживание хоккеистов и их гостей. Однако на этот раз МОК сообщил НХЛ, что не будет продолжать этого делать.

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