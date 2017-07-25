Министр спорта России Павел Колобков призвал изучить все детали допингового скандала вокруг нападающего казанского «Ак Барса» Даниса Зарипова.

Ранее Международная федерация хоккея заявила о положительных допинг-пробах российского хоккеиста за сезон-2016/17 и дисквалифицировала Зарипова на два года.

«Сложно говорить о поступке Зарипова, каждый случай индивидуален, есть процедура, прописанная в кодексе WADA. Если спортсмен виновен, он пострадает, будут применены дисциплинарные меры. Как в его организм попал препарат? Может, есть оправдания, например, лечился. Я бы не торопил события», — сказал Колобков.

Магнитогорский «Металлург», за который Данис Зарипов выступал в прошлом сезоне, и казанский «Ак Барс», в который хоккеист вернулся в начале июля, заявили о намерении обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) с апелляцией на решение Международной федерации хоккея.