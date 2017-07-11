«Ак Барс» заключил двухлетний контракт с одним из своих легендарных хоккеистов, Данисом Зариповым, осуществив самый громкий переход в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) этого лета. Четырехкратный обладатель Кубка Гагарина и пятикратный чемпион России выступал за казанский клуб в 2001–2013 годах. Предыдущие четыре сезона 36-летний нападающий провел в магнитогорском «Металлурге», став настоящим лидером команды.

— Думаю, для Зарипова это в первую очередь оптимальный шаг в бытовом плане, — заявил «Известиям» бывший главный тренер СКА и «Салавата Юлаева» Рафаил Ишматов. — Он очень долго прожил в Казани, и город уже фактически стал для него родным, несмотря на то что Данис родился и вырос в Челябинске. Именно Казань стала для него хоккейной родиной. С этой точки зрения отдать оставшуюся часть карьеры «Ак Барсу» и остаться в нем не только в качестве хоккеиста, но и впоследствии на какой-нибудь серьезной клубной должности — правильное решение. Здесь я имею в виду чисто человеческий фактор.

За долгие годы столица Татарстана стала для Зарипова не только местом работы. Здесь он открыл собственный завод по производству клюшек, а также приобрел связи в политических и бизнес-кругах.

— Было ощущение, что Данис уже давно хотел вернуться в Казань, — прокомментировал громкий трансфер «Известиям» экс-форвард «Магнитки» и бывший главный тренер «Автомобилиста» Андрей Разин. — Насколько я знаю, у него там бизнес и полно друзей. Не думаю, что это сыграло главную роль в его возвращении, но всё же стало существенным фактором. А в спортивном плане Зарипов провел в «Ак Барсе» лучшие годы своей карьеры. Все понимают, что он подписал контракт на два года, после которых закончит карьеру игрока. Сделать это в клубе, которому ты отдал большую часть жизни, — отличный вариант.

Оба специалиста уверены, что главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов сможет подобрать Зарипову нужных партнеров. Когда команда выиграла в 2006 году чемпионат России, ее символом стало звено Зарипова с Алексеем Морозовым и Сергеем Зиновьевым. После ухода последнего связка Зарипов–Морозов принесла казанцам два Кубка Гагарина (2009, 2010).

— Очевидно, что у Билялетдинова есть люди, которых можно поставить в звено к Зарипову, чтобы в полной мере использовать его сильные стороны, — отметил Рафаил Ишматов. — Некорректно называть имена этих хоккеистов и навязывать их Зинэтуле Хайдаровичу, но очевидно, что Данису подойдут в партнеры «игровики» — люди, чьим основным качеством является комбинационная составляющая, а не силовая. Такие же гибкие в стилистическом плане, как, например, Сергей Мозякин.

Напомним, два Кубка Гагарина (2014, 2016), завоеванных «Металлургом» под руководством Майка Кинена и Ильи Воробьева, появились в активе клуба именно благодаря тройке Зарипов–Мозякин–Коварж.

— Данис — универсальный игрок, — подчеркнул Андрей Разин. — Он ведь играл в «Магнитке» не только с Мозякиным и Яном Коваржем. Были ситуации, когда Воробьев ставил его в другую тройку — Зарипов и там не затерялся. Он — забивной форвард. Несмотря на свой возраст, ему всё равно удается найти ту точку, где можно поймать отскок, принять решение в доли секунды и забросить шайбу. При этом это игрок, который не будет жаловаться, если его поставят не в «то звено» или на определенном этапе по тактическим соображениям не дадут много игрового времени. Бывают люди, которые, выиграв множество титулов и достигнув статуса, начинают высказывать недовольство, если им дают партнеров «не того уровня». Зарипов не из таких — у тренеров с ним не должно быть проблем. Он никогда не ставит себя выше наставника команды.

Сразу после возвращения в «Ак Барс» форвард заявил о намерении пробиться в сборную России и попасть на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане.

— С учетом того, как Зарипов играл в последнем плей-офф, попасть на Олимпиаду он может, — добавил Андрей Разин. — Конечно, там скорости будут повыше, поэтому всё будет зависеть от формы Даниса. Лишь бы не замучили травмы, но отметать кандидатуру Зарипова я бы пока не стал. Кубок Гагарина нынешнего года это доказал. Данис там забил голов больше Евгения Дадонова, Вадима Шипачева и Ильи Ковальчука.

Весной 2017 года Данис Зарипов стал лучшим бомбардиром плей-офф КХЛ. Он помог «Магнитке» выйти в финал Кубка Гагарина, обыграв в финале Восточной конфедерации «Ак Барс» (4:0). В решающей третьей встрече в Казани Данис забросил две шайбы на последних минутах, отняв победу у своего бывшего клуба.

— С уходом Зарипова у «Магнитки» могут наступить непростые времена, — считает Рафаил Ишматов. — У них и без того были серьезные потери в обороне с отъездом в НХЛ Виктора Антипина и Алексея Береглазова, а также после расторжения контракта с Крисом Ли. Но я уверен, что их руководство в лице Геннадия Величкина найдет выход из ситуации — если не сейчас, то в перспективе.

При этом Андрей Разин отметил, что попытки Ильи Воробьева менять Зарипова в первом звене могут помочь адаптироваться его бывшим партнерам.

— Воробьев пробовал наигрывать иные сочетания, — пояснил двукратный чемпион России. — Например, ставил Войтека Вольски в первое звено. Я не думаю, что тройка Мозякин–Коварж–Зарипов аналогична звеньям Михайлов–Петров–Харламов или Фетисов–Ларионов–Макаров. Когда люди долго играют вместе, они понимают друг друга с полуслова. В «Магнитке» Коварж является «рабочей лошадкой», дополняющей интеллект Мозякина и Зарипова. Но я думаю, они способны сыграть и в иных сочетаниях.

Данис Зарипов является рекордсменом по числу побед в Кубке Гагарина (4). В составе сборной России он трижды выигрывал золото чемпионата мира (2008, 2009, 2014).

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