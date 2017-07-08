Хоккеист Данис Зарипов вернулся в «Ак Барс» после четырехлетнего отсутствия. Клуб и спортсмен подписали контракт сроком на два года.

«В Казань вернулся один из лучших хоккеистов в истории нашего клуба, завоевавший вместе с командой все главные трофеи российского и европейского хоккея», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

В 2013 году Данис Зарипов, проведший в «Ак Барсе» 12 сезонов, покинул клуб и присоединился к магнитогорскому «Металлургу».

Хоккеист является четырехкратным обладателем Кубка Гагарина и трехкратным чемпионом мира. Зарипов входит в тройку самых результативных игроков КХЛ.

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