В госпрограмму вооружений (ГПВ) на 2018–2025 годы заложили создание истребителя вертикального взлета для будущих авианосцев ВМФ России. Об этом сообщил командующий морской авиации генерал-майор Игорь Кожин.

«Опытно-конструкторские работы заложены в госпрограмму вооружений 2018–2025. Нам нужен такой самолет», — заявил Кожин.

Ранее в Минобороны сообщили, что ведется обсуждение создания самолета вертикального взлета.

В СССР уже выпускались истребители вертикального взлета — Як-38. Они базировались на авианесущих крейсерах. Было выпущено более 230 самолетов. На смену Як-38 планировалось начать выпуск Як-141, однако в 2004 году программу свернули.