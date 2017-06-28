Строительство нового авианосца запланировано Военно-морским флотом России.

Об этом заявил заместитель главкома ведомства по вооружению Виктор Бурсук на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге.

«ВМФ будет строить авианосец. Уже представлен макет авианосца Крыловским центром, прорабатываются и другие разработки», — цитирует его «РИА Новости».

Он добавил, что на данный момент в России всего один авианосец, тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», прослуживший почти 26 лет. В 2018 году начнется его модернизация, которая позволит увеличить срок службы еще на 20 лет.