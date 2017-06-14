Гендиректор российской самолетостроительной корпорации (РСК) «МиГ» Илья Тарасенко заявил, что предприятие в инициативном порядке занимается разработкой перспективного истребителя-перехватчика, который в будущем послужит заменой МиГ-31.

«Да, с привлечением наших смежников. Пока мы работаем над концепцией проекта и его обликом», — заявил он газете «Коммерсант».

Отвечая на вопрос о сроках завершения модернизации парка МиГ-31, он пояснил, что «есть текущий контракт, который мы успешно выполняем». Другие детали не сообщаются.

МиГ-31 — двухместный сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия. Он совершил первый полет в 1975 году. С 1981 года введен в эксплуатацию. Самолет способен развивать скорость более 3 тыс. км/ч (почти в четыре раза быстрее пассажирского лайнера).