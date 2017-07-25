Спасатели продолжают поиски горняка на шахте «Анжерская-Южная» в Кемеровской области. Об этом агентству ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«Закончены подготовительные работы, проведена дегазация, горноспасатели приступили к разбору завалу и поиску горняка», — цитирует агентство своего собеседника.

Согласно информации агентства, предположительно, выброс газа и угля произошел в момент проведения подготовительных работ, когда горнорабочий управлял проходческим комбайном, из-за чего не успел выбраться.

24 июля на шахте «Анжерская-Южная» произошел внезапный выброс угля и газа. 78 шахтерам удалось самостоятельно покинуть шахту. Один горняк не вышел на связь. По факту аварии началась проверка, работа шахты приостановлена.