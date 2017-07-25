На шахте в Кузбассе, где произошел внезапный выброс угля и газа, прокладывают вентиляционные трубы для дегазации. Поиск пропавшего горняка был осложнен обрушением породы, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Кемеровской области.

«К работе на шахте привлечены кроме кемеровского отделения горноспасателей также горноспасатели из Ленинск-Кузнецка. Поисково-спасательная операция осложняется тем, что на участке, где ведется поиск, произошло обрушение. Сейчас прокладываются вентиляционные трубы для дегазации», — говорится в сообщении.

После этого спасатели приступят к разбору завала. Длина участка, на котором произошел инцидент, составляет 180 метров, спасателям удалось пройти 165 метров.

Вечером в понедельник на шахте «Анжерская-Южная» произошел выброс угля и газа. 78 из 79 горняков, находившихся под землей во время происшествия, самостоятельно вышли на поверхность.