Прокуратура начала проверку причин выброса газа в шахте Кузбасса, из-за аварии на которой пропал горняк.

Об этом заявили СМИ в правоохранительных органах после того, как стало известно о причинах ЧП.

«В 22:58 минут согласно данных датчиков контроля метана произошло резкое увеличение концентрации газа метана в конвейерном штреке 7-1-5 (до 62,5 % - 63,7 %)», – сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу губернатора Кемеровской области.

Помимо прокуратуры аварий заинтересовался Следственный комитет России.

Ранее сообщалось, что 24 июля на шахте «Анжерская-Южная» произошел выброс угля и газа, в результате которого пропал горнорабочий, поиски которого продолжаются.