Министерство юстиции РФ подготовило законопроект, согласно которому штраф за передачу заключенным запрещенных предметов увеличится в десять раз. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Соответствующие поправки будут внесены в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Среди запрещенных предметов - телефон, алкоголь, наличные деньги. Такие предметы могут передать должностные лица или адвокаты, именно им и грозит штраф.

На данный момент размер санкций составляет 3-5 тыс. рублей, переданные предметы конфискуют. В ведомстве отметили, что «как показывает практика», такие меры не являются эффективным наказанием, в связи с чем было принято решение об увеличении размера штрафа от 30 до 50 тыс. рублей.

«Принятие законопроекта позволит повысить эффективность противодействия передаче запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, что положительно скажется на криминогенной ситуации, будет способствовать повышению профилактики совершения подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными повторных преступлений и правонарушений», - отметили в Минюсте.

По данным ФСИН, за последние 12 лет произошел резкий рост количества изымаемых в колониях и СИЗО мобильных телефонов – в 2016 году было изъято 69,4 тыс. аппаратов.