Прокуратура в Свердловской области начала проверку нижнетагильской исправительной колонии №5 в связи с голодовкой заключенных. Об этом сообщает региональное надзорное ведомство.

Сообщается, что 14 осужденных отказались от приема пищи в столовой в знак протеста действующему в колонии режиму.

«По всем поступившим обращениям организована тщательная проверка. В рамках надзорных мероприятий прокуратура даст оценку соблюдению требований уголовно-исполнительного законодательства как со стороны администрации колонии, так и со стороны осужденных», — сказали в прокуратуре.

Ранее представитель ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко сообщил агентству РИА Новости, что голодовку объявили 15 заключенных, трое из них нанесли себе порезы. При этом Левченко отметил, что питаются осужденные продуктами из передач. По его словам, участники акции протеста требуют смены руководства колонии, а также ослабления внутреннего режима, в частности один из заключенных хочет, чтобы к нему пускали по очереди его жен, другой просит разрешения на проведение телефонных разговоров на английском языке. Все участники акции хотят получать преференции и льготы, что также не соответствует режиму колонии.