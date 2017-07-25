Правительство Таиланда конфискует активы бывшего премьер-министра Йинглак Чинават. Об этом заявил постоянный секретарь министерства финансов страны Сомчай Сутчапонг в эфире Третьего национального телеканала Таиланда.

Отмечается, что данная мера предпринята в качестве административного штрафа за ущерб, который дотационная программа рисового залога нанесла госбюджету. Минфин оценил ущерб в $27 млрд.

Процесс конфискации начнется с ареста 12 банковских счетов, средства будут переведены в государственную казну. В общей сложности сумма конфискации составляет $1,500 млрд. Согласно данным газеты Nation, активы Йинглак Чинават оцениваются в $18 млн, из них в денежной форме около $700 тыс.

Согласно программе рисового залога на 2011-2014 год, правительство закупало у фермеров рис по завышенным ценам, после чего продавало его за границу. Однако падение мировых цен на рис и коррупционные схемы привели к серьёзным потерям бюджета. Военный переворот, организованный нынешним премьер-министром Тайланда, свергнул правительство Чинават и остановил рисовую программу, после чего женщине предъявили обвинение в халатности и попустительстве коррупции, а также против нее возбудили уголовное дело.