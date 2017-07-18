Президент федерации футбола Испании Анхель Мария Вильяр и его сын Горку Вильяр задержаны в рамках расследования дела о коррупции в организации. Об этом сообщает El Pais.

Гражданская гвардия Испании задержала Вильяра по подозрению в договоренностях с территориальными подразделениями федерации с целью сохранения свой позиции. Также его подозревают в хищении и возможном сокрытии своих активов, сообщает RNS. Так, известно, что гранты в размере €1,2 млн, выделенные на поддержку образовательных проектов в Африке и Центральной Америке, реализованы не были. Отмечается, что кроме Вильяра и его сына задержано около десяти человек.

67-летний Анхель Мария Вильяр занимает пост президента федерации футбола Испании с 1988 года.