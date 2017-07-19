Бразильский суд принял решение заблокировать счета экс-президента латиноамериканской страны Луиса Инасио Лулы да Силвы. Как сообщают местные СМИ, центральный банк Бразилии заблокировал счета политика и конфисковал три квартиры, которые были у него в собственности.

Помимо этого, федеральный судья Сержио Моро вынес решение изъять даже личный автотранспорт да Силвы. Бывший президент на прошлой неделе был обвинен в коррупции.

Согласно приговору, он получил девять с половиной лет тюрьмы. Кроме того, если решение судьи будет подтверждено и одобрено министерством юстиции Бразилии, да Силва никогда не сможет выдвигать свою кандидатуру на президентские выборы.