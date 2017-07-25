Профессор Джон Граубарт из Университета Сан-Диего заявил, что сенатор Джон Маккейн военный преступник, который оправдывает ужасные преступления.

Такое мнение ученый высказал после того, как Маккейн перенес операцию по удалению опухоли мозга. Граубарт написал на своей странице в Facebook, что сенатор не заслуживает сочувствия общественности.

«Маккейн — военный преступник. Более того, в качестве политика он оправдывал страшные действия. Вне зависимости от того, умирает он или нет, он смехотворен в качестве общественного деятеля. Больше всего меня беспокоит стремление направлять добрые пожелания совершенно незнакомому человеку, будто жизнь некоторых лиц важнее, чем других людей», — написал Граубарт.

Через некоторое время сообщение профессора удалила администрация соцсети.

На прошлой неделе сенатора-республиканца Джона Маккейна прооперировали. Ему удалили опухоль мозга, обнаруженную при плановом обследовании.