Американский сенатор Джон Маккейн выступил с резкой критикой в адрес президента США Дональда Трампа за его решение отменить секретную программу ЦРУ по подготовке и вооружению так называемой сирийской оппозиции.

Накануне ряд американских СМИ распространил сообщение о том, что Трамп решил закрыть программу ЦРУ по поддержке умеренной сирийской оппозиции, сражающейся с правительственными войсками.

«Если эти сообщения соответствуют действительности, то администрация играет на руку Владимиру Путину. Идти на любые уступки России и отказываться от обстоятельной программы по Сирии просто безответственно и недальновидно», — заявил Маккейн.

Сенатор напомнил, что главной целью США в Сирии должно оставаться отстранение нынешнего президента Сирии Башара Асада от его должности.