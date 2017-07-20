Сенатор-республиканец от Аризоны Джон Маккейн прокомментировал информацию о том, что у него обнаружили рак головного мозга. В своем Твиттере политик поблагодарил все, кто его поддержал, и предупредил коллег по конгрессу о скором возвращении.

«К сожалению, для моих соперников в конгрессе, я скоро вернусь, так что будьте начеку!» — написал Маккейн.

Впервые информация о заболевании появилась в ночь на 20 июля от врачей политика. Опухоль головного мозга обнаружили после операции по удалению сгустка крови над левым глазом Маккейна, уточняет «Газета.ру».

Сенатору провели операцию, сейчас он проходит курс реабилитации.

Президент США Дональд Трамп пожелал Маккейну скорейшего выздоровления и отметил, что сенатор всегда был бойцом.