Госсекретарь США Рекс Тиллерсон может досрочно уйти в отставку. Об этом заявил телеканал CNN со ссылкой на источники.

Причиной его ухода с поста главы Госдепа являются многочисленные разногласия с Белым домом. В частности, бывший глава нефтекомпании ExxonMobil назвал непрофессионализмом упреки Трампа в адрес генпрокурора США Джеффа Сешнса в интервью The New York Times.

Источники телеканала сообщают, что Тиллерсон собирается покинуть пост в конце года, однако, по последним данным CNN, он может подать в отставку гораздо раньше.