Госсекретарь США Рекс Тиллерсон проведет встречу с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани после переговоров с главами МИД стран, разорвавших с Дохой отношения.

По информации ТАСС, глава американской дипломатии направится в Доху в четверг из Кувейта.

По результатам совещания в Джидде стороны не озвучили официальных заявлений. В Джидде Тиллерсон встретился со своим саудовским коллегой Аделем аль-Джубейром, наследным принцем, министром обороны Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом и был принят королем Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом.

Обсуждались вопросы противодействия терроризму, в том числе его финансированию, была затронута тема двусторонних отношений.

11 июля Рекс Тиллерсон находился в столице Катара Дохе, где подписал двусторонний меморандум о взаимопонимании по противодействию финансированию терроризма. Госсекретарь США тогда заявил, что подписанное соглашение «гарантирует, что обе страны несут ответственность за сотрудничество в вопросе прекращения финансирования терроризма».

Однако Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет заявили, что считают меморандум, подписанный в Дохе, недостаточной мерой. В начале июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет заявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма.