Госсекретарь США Рекс Тиллерсон обратился к арабским странам с просьбой о снятии блокады с Катара. Об этом Тиллерсон заявил в ходе переговоров с министром иностранных дел Омана.

«Надеюсь, что четыре страны рассмотрят возможность снять эту наземную блокаду в качестве жеста доброй воли», –– сообщил госсекретарь.

По его словам, Катар использует крайне агрессивную политику против терроризма, чем США очень довольны. При этом в начале июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет разорвали отношения с Дохой. Позже арабская четверка предъявила ультиматум из 13 требований Катару и призвала его дать согласие на выполнение требований соседей в течение 10 дней.