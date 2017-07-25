Президент России Владимир Путин встретится с вице-президентом Ирака Нури аль-Малики во вторник, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Визит замглавы республики начался 23 июля и закончится 26 июля. Нури аль-Малики уже встретился с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Вице-президент Ирака заявил, что власти его страны хотели бы «весомого присутствия» России в Ираке в политическом и военном плане. «Нам нужно еще больше активизировать наше сотрудничество в деле противодействия терроризму и вызовам в регионе», — подчеркнул Нури аль-Малики. Кроме того, он отметил, что Багдад заинтересован в укреплении взаимодействия с Москвой в области энергетики, электроэнергетики и нефти, а также в сфере ВТС.