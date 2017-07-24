Президент Франции Эммануэль Макрон в Twitter опубликовал видео с начала телефонных переговоров «нормандской четверки». На нем слышно, как российский лидер Владимир Путин поприветствовал своего французского коллегу.

Владимир Путин сначала поприветствовал всех на английском языке, а затем обратился к Макрону на русском. «Эммануэль, привет», — сказал российский лидер.

Dialogue direct pour actions concrètes. Dynamique réaffirmée du travail conjoint de Berlin, Paris, Moscou et Kiev sur la crise ukrainienne. pic.twitter.com/vbhfNZj6wL — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 24, 2017

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что переговоры в «нормандском формате» достаточно сложные в исполнении и длятся долго, потому что параллельно идет перевод, сообщает «Лента.ру».

Напомним, телефонные переговоры «нормандской четверки» состоялись днем в понедельник. Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Ангела Меркель и Петр Порошенко обсудили ситуацию в Донбассе и договорились о дальнейших контактах. В ходе беседы были заслушаны отчеты главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Эртугрула Апакана и его заместителя Александра Хуга.