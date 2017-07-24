Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора лидеров «нормандской четверки» изложил российские подходы по Минским договоренностям, сообщает в понедельник, 24 июля, пресс-служба Кремля.

«Условлено о дальнейших контактах, в том числе на высшем уровне», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что телефонный разговор состоялся между российским президентом, канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Украины Петром Порошенко.

В ходе беседы были заслушаны отчеты главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Эртугрула Апакана и его заместителя Александра Хуга. После этого лидеры четырех стран обстоятельно обменялись мнениями по ситуации на юго-востоке Украины с учетом серьезных сбоев с реализацией Минских договоренностей, согласованных в 2015 году.