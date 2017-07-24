Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что многие американские политические деятели подвержены массовому психозу.

«Я даже не подозревал, что американские политические деятели могут быть подвержены такому массовому психозу», — сказал Лавров в эфире курдского телеканала «Рудав».

Он также отметил, что сейчас все происходящее для него удивительно. Это, как считает Лавров, загоняет политиков «на очень высокий забор, откуда потом трудно прыгать».

Он также напомнил, что США до сих пор не предоставили ни одного факта, который бы указывал на то, что Россия вмешивается в американские дела.