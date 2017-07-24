Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что антироссийская кампания в США вскоре выдохнется, так как вся информация о якобы российском вмешательстве «высосана из пальца».

«Она выдохнется хотя бы потому, что, подчеркну еще раз, ни единого факта так и не было предъявлено. Всё, что мусолится на страницах газет, экранах телевизоров в США, — это, как у нас говорят, простите за непарламентское выражение, «высосано из пальца», — сказал он.

Лавров также отметил, что даже не подозревал, что американские политические деятели могут быть подвержены такому массовому психозу.

«К сожалению, они сами себя загоняют на очень высокий забор, откуда потом трудно прыгать», — сказал министр.