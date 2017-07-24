Инициатива создания российско-американской группы по кибербезопасности по-прежнему актуальна, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Считаю это предложение по-прежнему актуальным. Нас трудно заподозрить в том, что мы уклоняемся от честного разговора на эту тему», — сказал глава российского МИДа в интервью курдскому телеканалу «Рудав».

Лавров выразил надежду, что «американская общественность не будет связывать руки администрации в участии в таком диалоге с нами».