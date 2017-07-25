25 июля 1826 года состоялась казнь декабристов. К суду привлекли 121 человека, пятеро из них — Павел Пестель, Сергей Муравьев-Апостол, Михаил Бестужев-Рюмин, Петр Каховский и Кондратий Рылеев — были приговорены в повешению. На фото: памятник декабристам на месте казни в Санкт-Петербурге