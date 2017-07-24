24 июля 1956 года рабочий поселок Дубна получил статус города, а в 2001 году был признан наукоградом. В данный момент там проживает около 75 тыс. человек. Кроме того, в Дубне расположен Объединенный институт ядерных исследований — крупнейший научный центр СССР и России