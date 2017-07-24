История в датах: 24 июля
Обнаружение Мачу-Пикчу, основание города Дубна и другие события
24 июля 1911 года американский исследователь Хайрам Бингем обнаружил таинственный город инков — Мачу-Пикчу. Он расположен на территории современного Перу на высоте 2450 м над уровнем моря. В 2007 году Мачу-Пикчу вошел в число семи чудес света
Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
24 июля 1956 года рабочий поселок Дубна получил статус города, а в 2001 году был признан наукоградом. В данный момент там проживает около 75 тыс. человек. Кроме того, в Дубне расположен Объединенный институт ядерных исследований — крупнейший научный центр СССР и России
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Ровно 70 лет назад родилась Ирина Мирошниченко. Актриса дебютировала в кино в начале 1960-х, сыграв в фильме Георгия Данелии «Я шагаю по Москве». Мирошниченко также известна по ролям в картинах «Дядя Ваня» (1970), «Это сладкое слово свобода!» (1972), «Старый Новый год» (1980)
Фото: common.wikimedia.org
24 июля 1897 года на свет появилась Амелия Эрхарт. В 1932-м она стала первой женщиной-пилотом, перелетевшей Атлантический океан. Спустя пять лет она продолжила кругосветный полет, но в ходе своего путешествия пропала без вести
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