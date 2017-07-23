23 июля 1952 года в Египте произошла так называемая Июльская революция — военный переворот, в результате которого в стране была свергнута монархия и учреждена республика. В Египте в этот день отмечают День революции. На фото: восторженные люди окружают предводителя переворота генерала Мухаммада Нагуиба, 1952 год