Администрировать уплату НДС при покупках россиян в иностранных интернет-магазинах хотят обязать «Национальную систему платежных карт» (НСПК). Сегодня АО НСПК — общенациональный центр обработки операций по банковским картам и оператор национальной платежной системы «Мир». Перечислять налог за многочисленных мелких продавцов будут такие площадки-агрегаторы, как AliExpress. На прошлой неделе этот вопрос обсуждался на совещании в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Об этом «Известиям» рассказали несколько участников заседания, посвященного выравниванию конкурентных условий для отечественных и иностранных онлайн-площадок в России.

Как сообщили собеседники «Известий», представители ФАС считают взимание НДС с иностранных интернет-магазинов подходящим способом выравнять конкурентные условия. На следующих заседаниях будут дорабатываться технические аспекты процедуры. Предлагается взимать НДС с торговых агрегаторов, таких как AliExpress, eBay и Amazon. Им придется зарегистрироваться в ФНС и раз в месяц перечислять налог за покупки россиян.

— В сознании потребителя агрегатор всегда ассоциируется с продавцом, — объяснил президент Ассоциации компаний интернет-торговли Алексей Федоров. — При этом поставить на учет сотни тысяч отдельных продавцов, представленных на одной площадке, — очень сложный и долгий процесс. Международная торговая деятельность претерпела изменения, агрегаторы были введены в правовое поле. По мнению некоторых участников совещания, они и должны платить все необходимые налоги.

Таким образом, при заказе товара россиянином каждая площадка-агрегатор должна будет добавлять к цене 18%.

Администрирование финансовых потоков планируется поручить НСПК. Этот центр обработки операций по банковским картам внутри России уже сейчас отслеживает все трансакции россиян, в том числе в зарубежных интернет-магазинах. В платежных системах существует уникальный код для каждого продавца. Поэтому, запросив данные у НСПК, ФНС сможет выяснить, уплатил ли продавец налоги в полном объеме.

Товары от интернет-агрегаторов, которые зарегистрировались в ФНС и выразили готовность перечислять 18% налога за российских покупателей, будут пересекать границу по зеленому коридору. Остальные посылки будут вскрывать на границе и оценивать (если их стоимость не указана). На соответствующую сумму будет начислен НДС — его придется уплатить получателю посылки.

Представители eBay на совещании заявили, что не имеют информации, какие товары и на какую сумму заказывают пользователи. Поэтому ФАС попросила иностранные площадки на следующем заседании предоставить данные об организации работы и финансовых потоках, а также сообщить, какие налоги и в каких странах они платят.

По словам источников «Известий», глава российского представительства AliExpress Марк Завадский на совещании напомнил, что, по статье 139 Налогового кодекса РФ, облагать НДС можно только товары, которые находятся на территории России. И значит, этот налог нельзя распространить на трансграничную торговлю. Также он выразил мнение, что AliExpress не является продавцом товара и потому не может выступать налоговым агентом. Представители AliExpress не прокомментировали «Известиям» позицию своей компании.

— С какой стати агрегаторы должны выплачивать налог за сторонние компании? Они не будут этого делать, — заявил «Известиям» глава Национальной ассоциации дистанционной торговли (НАДТ) Александр Иванов. — Нигде в мире так не делается. В Австралии хотели похожую систему внедрить, но до сих пор этого не произошло.

Сегодня в России без уплаты пошлин можно заказывать товары в иностранных онлайн-магазинах на сумму до €1 тыс. или до 31 кг ежемесячно. Этот порог в ЕАЭС планируется поэтапно снижать — до €500 в 2018 году и до €200 в 2019-м. Сверх лимита товар облагается пошлиной — в 30% от суммы превышения.

ФАС, ФНС, НСПК не ответили на запросы «Известий».