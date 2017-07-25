Число операций по картам платежной системы «Мир» с начала года возросло почти в шесть раз, всего за июнь было совершено 14,3 млн транзакций по сравнению с 2,4 млн в январе. Об этом «Известиям» сообщили в подконтрольной Центробанку Национальной системе платежных карт (НСПК).

Как отмечают эксперты, рост популярности карт «Мир» был вызван расширением их технологической начинки, которая включает транспортное и топливное приложения, геолокацию, программу лояльности и другие опции. Кроме того, к концу текущего года граждане РФ смогут расплачиваться картами «Мир» со смартфонов, НСПК ведет соответствующие переговоры с Apple Pay, Samsung Pay и Android Pay.

Еще одним позитивным фактором для роста популярности платежной системы «Мир» вице-президент Транскапиталбанка Игорь Антонов называет расширение географии обслуживания карт. Сейчас их уже принимают в Армении, переговоры также ведутся с Таиландом, Объединенными Арабскими Эмиратами, Белоруссией и Казахстаном.

Увеличению числа транзакций способствовал активный перевод бюджетников на карты «Мир». Согласно закону, все граждане, получающие зарплату из бюджета, будут в обязательном порядке переведены на карты «Мир» до 1 июля 2018 года.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: «Число операций по картам «Мир» выросло в шесть раз»