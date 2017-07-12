Деньги с российских банковских карт «Мир» можно переводить без ограничений в любой момент, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Ранее СМИ предполагали, что власти могут ограничить или затруднить этот процесс, чтобы таким образом поддержать проект отечественной платежной системы, созданной в пику мировым гигантам Visa и MasterCard.

«Человек в любой момент может, даже получив деньги, бюджетную зарплату на счет, к которому привязана карта «Мир», перевести их на другой счет, если это будет ему интересно. Никаких ограничений мы не планируем для гражданина. Нет, никаких ограничений», — цитирует Набиуллину BFM.RU в среду.

Российские бюджетники, пенсионеры и получатели бюджетных выплат будут вынуждены пользоваться картами «Мир», поскольку деньги из казны будут им переводиться только туда. Набиуллина прокомментировала и это обстоятельство.

«Даже если есть там принуждение, оно очень легкое, административное. Мы хотим сделать карту «Мир» удобной», — пояснила она.